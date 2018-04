Prezydent Duda: Alfie Evans musi zostać uratowany!

Co było w tym kontrowersyjnego? Wielu użytkowników Twittera poczuło się oburzonych faktem, że polski prezydent nie zabrał głosu w sprawie innego dziecka. W dniu, w którym w Londynie przyszło na świat trzecie dziecko księcia Williama i księżnej Kate, w Manchesterze sędziowie i lekarze wydali wyrok śmierci na niewinne dziecko. Sprawa Alfiego Evansa zelektryzowała cały świat, w tym również Polskę. Część internautów apelowała do polskiego prezydenta o jakikolwiek gest w obronie malucha, choćby symboliczny.

Prezydent Duda wysłuchał tych apeli i napisał na Twitterze, w języku angielskim, że dwulatek musi zostać uratowany.

"Jego odważne małe ciało po raz kolejny udowodniło, że cud życia może być silniejszy niż śmierć"-podkreśliła głowa państwa. Jak dodał Duda, być może wystarczyłaby jedynie "dobra wola decydentów". Na końcu wpisu prezydent zapewnił o modlitwie w intencji chłopca i jego zdrowia.

Alfie Evans must be saved! His brave little body has proved again that the miracle of life can be stronger than death. Perhaps all that's needed is some good will on the part of decision makers. Alfie, we pray for you and your recovery!