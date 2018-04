Prezydent Donald Trump precyzuje zapowiedzi ataku na Syrię

Teraz rakiem wycofuje się z tych zapowiedzi. ,,Nigdy nie powiedziałem, kiedy nastąpi atak na Syrię. Może nastąpić bardzo szybko, albo w ogóle nie tak szybko! W każdym wypadku Stany Zjednoczone pod moją administracją wykonały wielką pracę, oczyszczając region z ISIS'' - napisał na Twitterze.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 kwietnia 2018