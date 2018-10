Prezydent: Czy prof. Gersdorf nie szanuje polskiego prawa?

Prezydent Andrzej Duda na antenie TVP odniósł się między innymi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego w Polsce. Przypomnijmy, że dokładnie tydzień temu TSUE zawiesił część przepisów ustawy. Chodzi o te odnoszące się do wieku emerytalnego sędziów tej instytucji.

"Ale na jakiej podstawie sędziowie mają wrócić do pracy, skoro obowiązują przepisy i żadne orzeczenie TSUE nie może ich uchylić, to nie jest polski Trybunał Konstytucyjny"- skomentował prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości" w TVP.

"Zacznijmy od tego, że strona rządowa zapowiedziała, że to orzeczenie będzie realizowane. Wszelkie dyskusje są nie na miejscu. Ta deklaracja jest jednoznaczna. To nie jest tak, że postanowienie TSUE obowiązuje i ono samo w sobie zmienia polskie prawo. Tam jest wyraźnie w tym postanowieniu napisane, że zobowiązuje ono polskie prawo do podjęcia określonych działań. W tym wypadku trzeba znowelizować ustawę ale i trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeśli będzie nowelizacja ustawy to tak, jakby wyrok zapadł."- tłumaczył Duda. Jak dodał prezydent, sprawa jest o tyle wątpliwa, że sędzia, która wydała orzeczenie, nakazuje działania będące "praktycznie rzecz biorąc rozstrzygnięciem sprawy. To jest postać tego niby zabezpieczenia".