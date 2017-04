Prezydent: Chcę, by 'Polska B' stała się 'Polską A'

reklama

źr. zdj. Youtube reklama

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z mieszkańcami Wałcza. Podsumowywał realizację programu Prawa i Sprawiedliwości i mówił o dalszych planach.

"Moja wielką ambicją jest to, by tzw. Polska „B” stała się Polską „A”. Cieszę się, że programy, które wprowadził rząd są dla Was odczuwalne"- podkreślił prezydent. Podczas przemówienia Andrzej Duda zaznaczył również, że wielką ambicją, zarówno jego, jak i rządu PiS, jest przywrócenie w naszym kraju "elementarnego poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa".

"Zależy nam, by w Polsce była prawdziwa sprawiedliwość. (…) W Polsce każdy obywatel jest równy wobec prawa, nie ma równych i równiejszych."- zaznaczał prezydent. Jak dodał, konieczne jest przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

"Potrzebujemy uczciwego i sprawnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, który będzie naprawdę respektował postanowienia polskiej konstytucji. Przede wszystkim te, które mówią o prawach obywatelskich"- tłumaczył Duda, przypominając m.in. podpisaną ostatnio nowelizację ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa wobec dzieci. W ocenie głowy państwa, kary za tego rodzaju przestępstwa powinny być adekwatne do czynu.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Andrzej Duda wypowiedział się również o modernizacji armii.



"Chcę, aby nasza armia była jak najsilniejsza w strukturach NATO. Chcę, aby jednostki wojskowe, które są w zachodnio-pomorskim i w całym kraju, wzmacniały się. Chcę, abyśmy czynili coraz większe wydatki na armię i będzie to możliwe, jeżeli będą prowadzone takie działania, jak do tej pory przez rząd. Jeżeli w ciągu niecałych dwóch lat udało się o 40 proc. ograniczyć tzw. lukę VAT, to znaczy, że można prowadzić skuteczną politykę podatkową i nie okradać polskiego państwa. Kto okrada polskie państwo, ten okrada nas wszystkich i jest wielkim obowiązkiem rządu dopilnowanie, aby więcej nie okradano państwa. Można tylko zwiesić głowę, że przez lata było to tolerowane, tymczasem okazuje się, że można było zrobić w półtora roku, to znaczy, że było to stosunkowo proste."- zaznaczył prezydent.

JJ/wpolityce.pl, Fronda.pl





19.04.2017, 19:40