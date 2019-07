Prezydent: Budujemy Polskę marzeń wielu pokoleń rodaków

"Wierzę w to głęboko, że ten pobyt w Polsce i mam nadzieje kiedyś następne, spowodują, że będziecie czuli, że ta ojczyzna jest także i tutaj"-podkreślił prezydent. Andrzej Duda zaznaczył, że zarówno on, jak i Polacy mieszkający w kraju, są wdzięczni, że ktoś w młodzieży ze Wschodu zaszczepił Polskę, m.in. rodziny czy nauczyciele młodych ludzi.

"Ta Polska jest w was. Ona jest, jest ten wieki, tak ważny dla nas, fragment polskiej duszy, który może z czasem będzie jeszcze większy, będzie rósł. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Zależy mam żebyśmy byli razem, żebyśmy mieli to poczucie wspólnoty"-mówił prezydent na spotkaniu z młodzieżą polonijną. Duda podkreślił, że sam czuje się komfortowo, ponieważ urodził się w Polsce, ale też dlatego, że obecnie współtworzymy "Polskę marzeń".

"Budujemy ją z pełną świadomością; jesteśmy to winni wszystkim pokoleniom Polaków, którzy walczyli o to, by ta Polska była na mapie, była Polską wolną, by była nie tylko w nas, ale była rzeczywiście. Oczywiście ona przetrwała i odrodziła się dlatego, że była w nas, że była w sercach"- podkreślił, przywołując walczących w powstaniach narodowych.