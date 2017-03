Prezydent Andrzej Duda: Zbudujmy Polskę silną i wolną - taką, jakiej bali się komuniści

reklama

"Musimy budować Polskę silną, suwerenną i sprawiedliwą dla wszystkich" - powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda w Rawiczu. Duda gościł tam na uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych.

"Trzeba czynić wszystko, by Polska nie była wyłącznie Polską wąskiej elity, bo państwo elit nie jest państwem obywatelskim" - przekonywał prezydent RP.

"Musimy naszą ojczyznę budować, musimy czynić wszystko, by tak, jak chcieli nasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie, była Polską silną, niepodległą, suwerenną i sprawiedliwą dla wszystkich swoich obywateli. Polską równych szans, czyli właśnie zupełnie inną, niż chcieli komuniści" - mówił polityk.

"Państwo elit nie jest państwem obywatelskim, tylko jest państwem zawłaszczonym przez wąskie grupy, które zapewniły sobie wyjątkowe w stosunku do innych przywileje i które czasem są zupełnie oderwane od rzeczywistych problemów społecznych, od tego za jakie pieniądze tak naprawdę trzeba żyć na prowincji, jak mówią" - wskazywał prezydent.

Prezydent zaznaczył też, że fundamentem państwa polskiego jest historia tych, którzy walczyli o wolną Polskę i za nią ginęli.

"Ci, którzy za Rzeczpospolitą ginęli, umierali, cierpieli także tutaj w rawickim więzieniu, tego właśnie by chcieli. Żebyśmy my dzisiaj, ich wnuki takimi ludźmi byli. Że jeżeli nie musimy walczyć z bronią w ręku o Polskę, jeżeli nie musimy się bać, że ktoś nas uwięzi, to żebyśmy wszystkie swoje siły, zdolności i tę całą wielką energię, którą oni wsadzali, by odzyskać niepodległość i wolność, żebyśmy my ją angażowali w budowanie silnej Polski" - mówił Andrzej Duda.

kk/radiomaryja.pl

1.03.2017, 7:50