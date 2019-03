Prezydent Andrzej Duda zapowiada zakup myśliwców F35

,,Pan minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zadeklarował jasno i wyraźnie, że chce, żeby Polska kupiła samoloty piątej generacji, będziemy się w najbliższym czasie o to starali. Już podjęliśmy w tej sprawie rozmowy ze stroną amerykańską'' - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z ,,Radiem Szczecin''.

,,Państwo, które leży w takim miejscu jak my w sensie geopolitycznym, które ma taki potencjał i wielkościowy, i ludnościowy i w związku z tym także jeżeli chodzi o rozwój i poziom zamożności państwa jako takiego, musi aspirować do tego, żeby mieć ten zasób większy'' - zaznaczył Duda.

Prezydent powiedział też, że Polacy są ,,zwolennikami tej bardzo ważnej koncepcji NATO 360 stopni, to znaczy nie tylko my oczekujemy tego, że nasze bezpieczeństwo będzie gwarantowane, ale także my w innych częściach świata gwarantujemy bezpieczeństwo w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego''.