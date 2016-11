Prezydent Andrzej Duda uhonorował prof. Filipiaka z firmy Comarch

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Prezydent Andrzej Duda, podczas Kongresu 590, przyznał sześciu firmom Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Nagrodą indywidualną za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości prezydent wyróżnił prof. Janusza Filipiaka, założyciela firmy Comarch.

Prezydencka nagroda, której tegoroczny finał miał miejsce podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce, ma wspierać i wskazywać najlepszych polskich przedsiębiorców. W tegorocznej, 14. edycji konkursu, firmy startowały w czterech kategoriach podstawowych oraz dwóch specjalnych.

W kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw laureatem została firma ML System, w kategorii Narodowy Sukces - Wielton, w kategorii Międzynarodowy Sukces - firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (WISS), z kolei w kategorii Odpowiedzialny Biznes - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. W tegorocznej edycji wyróżniono najlepszy polski startup, którym został Zortrax, zaś w kategorii Badania + Rozwój zwyciężył OncoArendi Therapeutics.

Prezydent szczególnie pogratulował laureatowi indywidualnej nagrody prof. Januszowi Filipiakowi, podkreślając, że nie ma wątpliwości, iż jest on osobowością w polskim biznesie i jedną z jego najjaśniejszych postaci.

"Ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie, w naszym kraju jest wielu, natomiast tu jest bardzo specyficzna sytuacja. Otóż pan profesor w jakimś sensie dodał swoje talenty, jako przedsiębiorca, do tych talentów naukowych, które realizował już od - można powiedzieć - dziesięcioleci, które ostatecznie doprowadziły go do tytułu profesorskiego" - powiedział.

"To połączenie, w jakimś sensie, tego dorobku naukowego z późniejszym rozwojem biznesowym, także z czerpaniem młodych talentów spośród młodych adeptów nauk technicznych w Krakowie i w całej Polsce poprzez ich wyszukiwanie, dawanie im szansy rozwoju w ramach Comarchu. To jest na pewno wielki dorobek pana profesora, nie tylko dla polskiej nauki, ale to jest wielki dorobek dla polskiej przedsiębiorczości, to jest wielki dorobek także dla naszych wykwalifikowanych kadr informatyków, menedżerów" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że dzięki temu oraz kapitałowi ludzkiemu, wiedzy młodych ludzi, którą zdobyli na wyższych uczelniach i później ugruntowali swoim doświadczeniem w pracy w firmach, możemy dziś mówić o gospodarce opartej na wiedzy, o gospodarce nowoczesnej i profesjonalnej.

Dziękując laureatom i Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Andrzej Duda powiedział, że tegoroczny wybór był bardzo trudny, "bo tylko drobne szczegóły różniły sukces odniesiony przez obecnych przedsiębiorców i bardzo ciężko było w poszczególnych kategoriach wyłonić zwycięzców".

www.kurier.pap.pl

dam/kurier.pap.plPrezydent

18.11.2016, 8:10