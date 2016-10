Prezydent Andrzej Duda: Trybunał nie jest ponad prawem

reklama

reklama

Prezydent spotkał się wczoraj z mieszkańcami pleszewa. Andrzej Duda w mocnym wystąpieniu wyjaśnił, że demokracja w Polsce ma się dobrze, a PiS konsekwentnie realizuje swój program wyborczy.

"To co robimy, to jest realizacja programu, z którym szliśmy do wyborów. Chcę zapewnić, że będzie on realizowany spokojnie i konsekwentnie. (...) Nie pozwolimy sobie odciąć rąk tylko dlatego, że jest grupa ludzi związanych z poprzednią władzą, którzy uważają, że będą stanowili tamę dla całego procesu zmian. I śmieją się, że można uchylić wszystko, z 500 plus włącznie"- mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami.-"Jeżeli komuś się wydawało, że poprzez skok na Trybunał Konstytucyjny uniemożliwi nam dokonanie zmian w Polsce i realizację naszego programu, to się mylił".

Jak zapewnił prezydent, polskie sprawy idą w dobrym kierunku. Odnosząc się do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, przypomniał, że wszystkie organy państwowe działają na podstawie prawa.

"Także Trybunał, który mieści się w trójpodziale władzy. Także i prezes Trybunału, nawet jeżeli mu się wydaje, że w konstytucji nie ma artykułu 197, który mówi, że Trybunał Konstytucyjny proceduje na podstawie ustawy. I artykułu 7, który mówi, że wszystkie - łącznie z Trybunałem - organy są zobowiązane działać na podstawie prawa i w jego granicach. To ja informuję: te przepisy obowiązują zarówno sędziów, jak i Trybunału in corpore. I będą one przestrzegane. Bo nikt rozsądny nie pozwoli na to, aby Trybunał stał w kraju ponad prawem, aby nie przestrzegał prawa uchwalonego przez parlament. Bo to jest anarchia"

JJ/niezalezna.pl, Fronda.pl

21.10.2016, 8:30