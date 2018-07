Prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem

Doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton potwierdził, że niedługo dojdzie do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Termin spotkania polskiego przywódcy z prezydentem Stanów Zjednoczonych nie został jeszcze ogłoszony.

"Spotkałem się wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Czaputowiczem w ramach przygotowań do zbliżającej się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu" - napisał na Twitterze John Bolton.

Doradca prezydenta Trumpa potwierdził tym samym od strony amerykańskiej to co po niedawnej wizycie w Białym Domu mówił szef polskiej dyplomacji. - Do wizyty dojdzie niedługo natomiast to strona amerykańska w odpowiednim czasie poinformuje o terminie i dokładnym programie. Prace nad tą wizytą po obu stronach trwają - mówił minister Jacek Czaputowicz.

Jak dowiedziało się Polskie Radio wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie odbędzie się nie wcześniej jak we wrześniu i prawdopodobnie będzie niezależna od wizyty polskiego prezydenta na Debacie Ogólnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która rozpoczyna się 25 września.

mod/polskie radio