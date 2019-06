Prezydent Andrzej Duda: Programy wspierające rodziny to żaden prezent ani jałmużna!

– Wszędzie na zachodzie Europy tego typu programy wspierające rodziny są i one właśnie stanowią kwintesencję społecznej gospodarki rynkowej, gospodarki, w której następuje sprawiedliwy podział dóbr, bo to nie jest żaden prezent, to nie jest żadna jałmużna – zaznaczył. – To jest coś, co służy budowaniu fundamentów państwowości, to jest coś, co służy budowaniu polskiego społeczeństwa, to jest coś, co się po prostu polskiej rodzinie należy, to jest coś, co powinno było być od dawna – powiedział Prezydent.