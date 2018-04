Prezydent Andrzej Duda nie odebrał telefonu od Rexa Tillersona? Szczerski ,,wyjaśnia''

Czy słynny telefon Rexa Tillersona do Andrzeja Dudy, którego prezydent miał nie odebrać, rzeczywiście miał miejsce? Wygląda na to, że tak - szef kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski nie zaprzecza. Zapewnia jednak zarazem, że takie rzeczy ,,nie mają znaczenia'' w dyplomacji.

Minister Krzysztof Szczerski był pytany o tę sprawę w rozmowie z ,,Dziennikiem Gazetą Prawną''. ,,Jak to było z tym z telefonem od Rexa Tillersona, byłego już szefa amerykańskiej dyplomacji, nieodebranym przez prezydenta?'' - zapytał dziennikarz.

,,Jak słyszę, w stołecznych kawiarniach krążą już legendy ludowe na ten temat. Nie chcę dociekać, z jakiego powodu są kolportowane. Powiem tylko, że ta opowieść o telefonach naprawdę nie ma znaczenia w świecie realnej polityki'' - odparł dosłownie Szczerski.

Pytany, czy ,,prezydent uznał, że cisną nas za bardzo i nie ma sensu podnosić słuchawki'', Szczerski odpowiedział: ,,W mojej opinii, jeśli coś naprawdę Amerykanów zaskoczyło, to gwałtowne przejście ustawy przez Senat''.

Gdyby takiego incydentu nie było, to wydaje się, że Szczerski mógłby powiedzieć wprost: nie, to nieprawda. Tak jednak nie powiedział, mówiąc tylko coś o ,,legendach''. Wygląda więc na to, że informacja jest prawdziwa.

Problem w tym, czy... należy się tym zajmować w mediach? I po co w ogóle taki fakt został publicznie ogłoszony? To jest dyplomatyczna kuchnia i kuchnią powinna zostać.

mod/dziennik gazeta prawna