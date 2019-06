Prezydent Andrzej Duda: Nie boję się Tuska

Mirek 3.6.19 9:29

Na Tuska czeka program CELA + . Jeżeli chodzi o dotychczasowych prezydentów Polski to dwaj zasługują na uwagę : Lech Kaczyński i Andrzej Duda . Reszta to był wypadek przy pracy . Lech Wałęsa jako prezydent to była porażka . Aleksander Chlor Kwaśniewski przez 10 lat prezydentury nic dobrego dla Polski nie zrobił ....nic. Chyba że zapiszemy na jego konto wynalezienie nowej choroby o nazwie FILIPIŃSKA . Bredzisław "hrabia" Komoruski za to nie powinien nigdy objąć tego stanowiska . Jego miejsce było i jest dalej w ....kabarecie . Podczas każdego przemówienia lub wizyty zagranicznej ten przychlast coś palnął lub wykręcił jakiś numer . Ja na pewno będę głosował w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę . To jest człowiek wykształcony i umie się zachować .