Prezydent Andrzej Duda: My i Węgrzy niesiemy Europie wartości

,,Polska i Węgry niosą chrześcijańskie wartości do Europy, która w wielu przypadkach o nich zapomniała'' - mówił dziś na Węgrzech prezydent Andrzej Duda. Duda gościł w Veszprem, gdzie spotkał się z prezydentem Węgier Janosem Aderem, z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.



Duda mówił między innymi o obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski. ,,Obchodziliśmy ją z dumą, mówiąc o wartościach, jakie dzięki chrześcijaństwu wtopiły się w polską duszę i dzisiaj polski naród jest narodem ukształtowanym w oparciu o kulturę i wartości chrześcijańskie'' - wskazywał. Jak dodawał, ,,także pod tym względem jesteśmy braćmi z Węgrami''. ,,Państwo jesteście narodem, który tradycje chrześcijańskie kultywuje, dla którego są one ważne. My dzisiaj razem niesiemy je do Europy, która w wielu przypadkach o nich zapomniała'' - mówił.



Jak dodawał polski prezydent, Europa musi być ,,oparta na wartościach'' i ,,te wartości'' mają właśnie takie kraje jak Polska i Węgry. Duda podkreślał, że Węgrzy realizują dziś z Polakami wezwanie św. Jana Pawła II by ,,iść do Europy i nieść jej wartości wynikające z wiary''.

mod/pap, fronda.pl