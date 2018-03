Prezydent Andrzej Duda: Kontakty polsko-niemieckie są bardzo dobre

„Cieszy mnie to, to pokazuje, że kontakty polsko-niemieckie są bardzo dobre i że pani kanclerz na te kwestie zwraca znaczną uwagę” - powiedział po spotkaniu Angelą Merkel prezydent Andrzej Duda dziękując jej za to, że to Polska jest jej drugim celem wizyty po ponownym wybraniu jej na stanowisko kanclerz.