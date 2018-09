Prezydent Andrzej Duda: Chcemy Polski bez komunistów!!!

Prezydent Andrzej Duda przemawiał w sobotę w Gdyni przy okazji uroczystości rozpoczęcia nowego rok uszkolnego. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP mówił Duda o swoich nadziejach co do oczyszczenia Polski z komunistów.

,,Wierzę w to głęboko, że większość mieszkańców Gdyni jest oburzona, że do dzisiaj w SN orzekają ludzie, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki na podziemie, są i to zostało udowodnione. Wierzę w to, proszę państwa, że będziemy mieli silną, wolną i sprawiedliwą Polskę, silną, wolną i sprawiedliwą, wolną od komunistów i postkomunistów'' - przekonywał Prezydent.

Tymczasem część zgromadzonej publiczności po chamsku przerywała prezydentowi Andrzejowi Dudzie wystąpienie. Darto się: ,,Konstytucja!''. Prezydent skomentował to ironicznie i celnie:

,,To, że przeszkadają nam tutaj, to oznacza dokładne zaprzeczenie tego, co ci państwo krzyczą; są tutaj, ponieważ konstytucja jest przestrzegana, ich wolność zgromadzeń, ich wolność wyrażania swoich poglądów, są tutaj, ponieważ przestrzegana jest demokracja'' - wskazał.

I trudno się z tym nie zgodzić! Ci, którzy wołają o łamaniu konstytucji, są po prostu albo interesowni (posady, posady!!!), albo omotani propagandą z Czerskiej i licznych ośrodków antypolonizmu.

mod/radiomaryja.pl