Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisany

W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe i jest to druga przyczyna zgonów Polaków, która powoduje śmierć ok. 100 tys. osób rocznie. Każdego dnia diagnozuje się raka u około 300 mieszkańców Polski, a 220 umiera z jego powodu. Wynika to przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. W ciągu 15-20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie.