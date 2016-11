Prezydencie Duda - odebrać obywatelstwo za beszczeszczenie polskiej flagi!

reklama

Fot. Twitter,YouTube reklama

Donald Trump, prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, napisał na twitterze, że chciałby za spalenie flagi amerykańskiej karać utratą obywatelstwa lub więzieniem. Według komentatorów jest to jednak sprzeczne z konstytucją USA oraz wyrokiem Sądu Najwyższego.

„Nikomu nie powinno się pozwalać na palenie amerykańskiej flagi – gdy ktoś to zrobi, powinien ponieść konsekwencje – być może powinna być to utrata obywatelstwa, lub rok w więzieniu!” (tłum. wł.) – napisał na swoim Twitterze Trump

Konstytucja USA stanowi jednak, że nie wolno odbierać nikomu obywatelstwa USA, jeśli sam tego nie chce – przypominają komentatorzy. Także Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej sprawie, gdy w 1989 roku spalenie flagi uznał za formę wypowiedzi, która chroniona jest pierwszą poprawką do konstytucji. Za takim też orzeczeniem zagłosował Antonin Scalia, którego Trump bardzo chwalił. Przyznał on jednak w wywiadzie dla CNN, że zakazałby palenia flagi, gdyby był królem.

Biały Dom odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa i podkreślił, że konieczne jest przestrzeganie pierwszej poprawki do konstytucji.

W USA jest to więc niemożliwe do przeprowadzenia, ale być może w Polsce należałoby zastanowić się nad odbieraniem obywatelstwa za bezczeszczenie barw, za które tak wielu Polaków przelało swoją krew? Bezczeszczonej chociażby w taki sposób, jak miało to miejsce na antenie telewizji, gdy owa flaga wetknięta została w psią kupę przez rysownika Raczkowskiego? Lub gdy po protestach ZNP porzucono ją jak śmieć i zrobiono zdjęcie?

dam/TVP.Info,Fronda.pl

30.11.2016, 11:15