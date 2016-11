Duda na spotkaniu z Gauckiem: Dajemy nasz wkład w bezpieczeństwo Europy

reklama

Zwiedzanie Korpusu w Szczecinie, źr. zdjęcia: Twitter/KancelariaPrezydenta reklama

Rozpoczęła się wspólna wizyta Prezydenta RP, Andrzeja Dudy oraz prezydenta Niemiec, Joachima Gaucka w kwaterze głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie

W oficjalnym powitaniu obu prezydentów wzięły udział kompanie honorowe- polska i niemiecka oraz polska orkiestra. Duda i Gauck przywitali się z żołnierzami, a następnie udali się do koszar.

Prezydenci mają m.in. zwiedzić stanowisko dowodzenia i spotkać się z żołnierzami pełniącymi służbę w jednostce.

"Cieszę się ogromnie, że pan prezydent, głowa zaprzyjaźnionego z moim krajem państwa, naszego sąsiada, czyli Niemiec jest dzisiaj obecna w Polsce, w siedzibie tej jednostki"- powiedział Andrzej Duda w trakcie spotkania z Gauckiem, oceniając tę wiizytę jako "modelowy przykład dobrego współdziałania".

Polski prezydent podkreślił również znaczenie daty spotkania- 25-lecia zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni.

Prezydent Niemiec zwrócił uwagę, że oprócz wspólnych działań militarnych ważny jest również wspólny system wartości.

"Trzeba na siebie przyjmować odpowiedzialność. Widzimy tutaj, że to jest żywe partnerstwo, słyszeliśmy o wszystkich staraniach aby zapewnić nam bezpieczeństwo we wschodniej części Europy. To zadanie dla NATO, które od dziesięcioleci czyni to na tle epokowych przemian"- tłumaczył Joachim Gauck.

Głowa państwa niemieckiego doceniła również współpracę Polski z NATO.

"Tutaj nie ma nic do wytykania, tu jest wiele do pochwalenia. Panie prezydencie mówił pan o przyjaźni, jest to jednoznacznie zrozumiałe, że wspólnie reagujemy na wyzwania. Mimo wszystko, przy tych wszystkich zrozumiałych sytuacjach, nie zawsze jest wola polityczna i reagowanie praktyczne, które byłoby stosowne do danej sytuacji. Cieszę się, że mogę mówić o elemencie, który się udał"

Szczeciński Korpus, zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Newport, podnosi obecnie swój stopień gotowości z niskiego do wysokiego. Jednostka ma odpowiadać na ewentualne zagrożenia na tzw. wschodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier. Jest to jedyna natowska struktura, która posiada konkretny obszar odpowiedzialności, obowiązki i zadania operacyjne w tym rejonie. Szczeciński Korpus Północno-Wschodni uzyska status Kwatery Wysokiej Gotowości Bojowej najprawdopodobniej latem przyszłego roku, po ukończeniu ćwiczenia "Saber Strike 2017" zaplanowanego na czerwiec.

JJ/PAP, TVP Info, wpolityce.pl, Fronda.pl

28.11.2016, 17:00