Prezes TK: Nie ma zagrożenia trójpodziału władzy!

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska jasno oceniła w TVP Info, że w Polsce trójpodział władzy funkcjonuje normalnie, ona natomiast „nie widzi zagrożenia” jeśli chodzi o zmianę tego faktu.

„Od momentu, kiedy wokół Trybunału Konstytucyjnego był problem mówiono, że to koniec trójpodziału władzy” - dodawała prezes TK.

Dodawała także, że obecnie prezydent Duda ma cztery możliwości jeśli chodzi o sejmową ustawę – może ją podpisać, zawetować, podpisać i skierować do TK lub też nie podpisywać i odesłać do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym.

Prezes TK dodała, że „nie rozumie” tez opozycji o tym, że przez ustawę sejmową dojdzie do upolitycznienia sędziów:

„Procedura dochodzenia do zawodu sędziego w zasadzie się nie zmieni. Spór jest co do tego, w jaki sposób będą powoływani sędziowie Sądu Najwyższego. Ale też ta procedura w sposób znaczący się nie zmieni […]”

Odniosła się także do wypowiedzi Fransa Timmermansa, wiceszefa KE:

„Chciałam zapewnić pana Timmermansa i wszystkich państwa za granicą, że TK funkcjonuje zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, że nie ma takiej sytuacji, by był to trybunał fasadowy. Sędziowie, którzy orzekają w TK, orzekają na podstawie obowiązującego prawa. Jeśli ktoś uważa inaczej, oczekuję telefonu i wizyty w TK, poinformuję ze szczegółami, jak w tej chwili Trybunał funkcjonuje”.

dam/TVP Info,Fronda.pl