Prezes PKN Orlen: PO robiła to samo, teraz straszą

"Sama Platforma Obywatelska próbowała połączyć PKN Orlen z Lotosem. Nie wiem, czym więc straszą. Jeżeli opozycja próbuje torpedować najlepszy pomysł dla narodu, to tylko im współczuć" - mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, komentując negatywne opinie totalnej opozycji na temat połączenie PKN Orlen i Lotosu.

"To się nie udało kolejnym rządzącym przez ostatnie 20 lat z przyczyn partykularnych interesów. Jest to jednak niesamowita szansa dla polskiej gospodarki. Często politycy opozycji porównują nas do innych krajów Unii Europejskiej. Niech też powiedzą, że w krajach UE już dawno nastąpiły połączenia spółek paliwowych. Zrobił to Shell, BP, Moll – są one w danym kraju jedynymi spółkami" - skomentował Obajtek.

Pomysł połączenia spółek skarbu państwa wywołał ogromne oburzenie i lawinę komentarzy wśród polityków totalnej opozycji, która pomysł określa jako "monopolistyczny" i doprowadzający do podniesienia cen.

"Jest to proces potrzebny dla kraju, ponieważ musimy zapewnić bezpieczeństwo paliwowe i skoncentrować zakup ropy. Jeden podmiot będzie miał lepsze warunki. Musimy poprawić logistykę – nie możemy wozić osobno z Lotosem paliwa cysternami, bo po prostu mijamy się po kraju. Te koszty logistyki są za duże, a to przekłada się ostatecznie na cenę paliwa i na końcu cierpi klient. Fuzja może spowodować to, że ceny będą stabilne i będziemy bardziej odporni na wahania makroekonomiczne" - uspokajał prezez PKN Orlen.

mor/radiomaryja.pl/fronda.pl