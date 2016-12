Prezes PiS: W tym trudnym czasie warto odwołać się do Matki Bożej

reklama

Wraz z wieloma najważniejszymi politykami PiS na Jasnej Górze modlił się wczoraj również prezes partii rządzącej, Jarosław Kaczyński.

Po modlitwie przewodniczący PiS rozmawiał z dziennikarzami na temat zamachu terrorystycznego w Berlinie, jak również obecnej sytuacji w Polsce. W ocenie Kaczyńskiego, nie ma sensu tych wydarzeń porównywać, bo choć to, co dzieje się obecnie w Polsce, nie jest przyjemne, to jednak w naszym kraju nie doszło do tragedii:

"Zbliżają się święta. Mamy taki ciężki, trudny czas, a wtedy warto odwołać się zawsze do Matki Bożej. Nie ma co tutaj się rozwodzić z połączenia tego czasu i tych nie przez nas wywołanych, a jednak poważnych kłopotów które się pojawiły"- podkreślił prezes PiS.

"Tych wydarzeń było wiele, mieliśmy te w Polsce, na szczęście nie tragiczne tylko nieprzyjemne, nie mające żadnego uzasadnienia, można powiedzieć niemądre – mówię tu o tych, które je wywołali"- powiedział Jarosław Kaczyński, komentując sytuację w Polsce. Odnosząc się do ataku terrorystycznego w Berlinie, prezes PiS zaznaczył:

"(...)Mamy do czynienia z tragedią, ze śmiercią wielu osób i z takim jakby przybliżeniem się do naszych granic tych zjawisk, które nas wszystkich niepokoją już od lat. Oczywiście musimy myśleć w kategoriach nie tylko Europy, ale szerzej – całego świata. Kiedyś to było zwykle dalej od nas. Berlin można powiedzieć jest o rzut kamieniem nie tylko od zachodniej części Polski, ale nawet od Warszawy, to kilka godzin jazdy. To jest coraz bliżej. Ja mam nadzieję, że do nas ta zaraza nie dotrze"

