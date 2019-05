Prezes PiS URATOWAŁ krowy z Deszczna! Jest decyzja!

Jak się okazało, w sprawie krów interweniowali prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Chodzi o stado bydła liczące 170-180 sztuk, które od wielu lat żyje na wolności w woj. lubuskim, wypasając się na polach rolników. Są to zwierzęta niezarejestrowane, nie mają właściciela i nie są pod opieką weterynaryjną. Powiatowy lekarz weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim pod koniec października ubiegłego roku wydał decyzję, "na mocy której właściciel zwierząt został zobowiązany do zabicia 170 sztuk bydła". Główny lekarz weterynarii stwierdził w poniedziałek, iż "nie ma merytorycznych przesłanek do zmiany decyzji powiatowego lekarza weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim".

"To jest kwestia humanitarna, ale to też kwestia dotrzymywania słowa i relacji rządu, naszej formacji politycznej, z tą częścią społeczeństwa, która jest wrażliwa, kocha zwierzęta, która w tego rodzaju sprawy się angażuje. Ja bym bardzo chciał, żeby tacy ludzie wiedzieli, że my tę wrażliwość także podzielamy, że też jesteśmy ludźmi wrażliwymi"-powiedział Jarosław Kaczyński. Jak dodał, mimo iż polityka ma opinię - jak ujął - "strasznej dziedziny", to wśród polityków jest wielu przyjaciół zwierząt i to przyjaciół czynnych.