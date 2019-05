Prezes PiS OSTRO o pedofilach: Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar nie ochroni ich przed karą!!!

Cogito ergo sum 17.5.19 19:25

Uuuuu to naszych intelektualistów padł teraz wielki strach. Przecież to w tym środowisku napisano fraszkę

" Taki to jest właśnie smaczek

raz dziewczynka raz chłopaczek"

Praktykowali to niektórzy nasi "wielcy" literaci, których teraz powinno się usunąć z kanonu literatury. Tak to jest jak tragedie ludzkie wykorzystuje się instrumentalnie do walki politycznej. Np. niepełnosprawnych. Swoją drogą na przykładzie pedofilii możemy zobaczyć niesłychany cynizm i obłudę niektórych polityków i dziennikarzy