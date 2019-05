Prezes PiS o słowach Schetyny na temat pomocy powodzianom: To skandal! Pokazuje stosunek PO do Polaków

M 24.5.19 9:20

Nie popieram Schetyny, ale tutaj akurat ma rację. Chociaż dotyczy to każdej ekipy rządzącej, niezależnie od ugrupowania. Zawsze jak coś się dzieje, to czołowi politycy jadą strzelić sobie na miejscu fotkę i pokazać, jak bardzo pomagają. A że z swoich biur zrobić mogliby więcej, to już inna sprawa...