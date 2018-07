Prezes PiS: Lech Kaczyński chciał Polski silnej i wolnej

„Lech Kaczyński służył ojczyźnie ze wszystkich sił, jak tylko potrafił. Nie chciał, by była ona byle jaka. Pragnął, by Polkom i Polakom żyło się w niej jak najlepiej. By była ona państwem wolnym i niezależnym, silnym i dostatnim. A także liczącym się na arenie międzynarodowe” - napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w liście, który odczytano dziś w Kraśniku.