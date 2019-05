Prezes PiS jasno i wprost: Nie będziemy płacić za niemieckie zbrodnie!!!

"Ona jest niestosowna, skandaliczna. Wyraża pogardę wobec zwykłego człowieka. Nie pierwszy raz jeżeli chodzi o dzieje tej formacji. Ta postawa wobec społeczeństwa trwa i to jest bardzo niepokojące"-w taki sposób Kaczyński raz jeszcze skomentował wypowiedź Schetyny. W wywiadzie z prezesem PiS poruszony został również temat walki z pedofilią. W ocenie polityka, komisja, która miałaby zbadać przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich, powinna zająć się problemem pedofilii we wszystkich środowiskach.

"Problem musi być zbadany także w Kościele. (…) Natomiast jak ktoś jest krzywdzony w innym środowisku, to nie należy go bronić? Trzeba zbadać wszystkie środowiska szczególnej troski, a one obejmują krąg daleko, daleko większy niż Kościół"-ocenił Jarosław Kaczyński. Gość TVP Info odniósł się również do sprawy roszczeń żydowskich.