Prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumował: Wyrwaliśmy Polskę z najgorszej choroby

,,Polacy chcą równości i chcą wolności. To wartości zakorzenione w naszej kulturze, której chrześcijaństwo jest fundamentem. Nasza cywilizacja wyrosła z chrześcijaństwa. To cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi. Jeżeli najkrócej opisać sens polityki dobrej zmiany, to sensem jest obrona tego, co wynika z naszej kultury, tradycji i cywilizacji. Chcemy to kontynuować. To polityka, która nie wynika z arbitralnych decyzji, z doraźnych pomysłów. To polityka głęboko zakorzeniona w tym, co przez wieki budowała polska kultura'' - mówił dokładnie.