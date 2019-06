Prezes IPN: Kreml chciał, by Polska była laboratorium pierestrojki

- Polska była przez lata liderem przemian, punktem odniesienia - papież, "Solidarność", a po 1989 roku to zostało wszystko wyhamowane, niedokończone - mówił w "Sygnałach dnia" Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziś mija 30. rocznica wyborów parlamentarnych z 1989 roku, które były wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. W powojennej historii Polski były to pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu, który w PRL został zlikwidowany po sfałszowanym referendum 1946 roku.