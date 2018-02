Presja ma sens! Skandaliczny film został wycofany

Presja ma sens! Opublikowany w serwisie YouTube film żydowskiej Ruderman Family Foundation z Bostonu został wycofany!

Przypomnijmy – występujący w filmie bohaterowie w ramach protestu przeciwko nowelizacji ustawy o IPN penalizującej przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za holokaust – wypowiadali frazę „polish holocaust”.

Na facebooku Jonathana Ornsteina, dyrektora Jewisch Community Center w Krakowie pojawiła się informacja, że decyzja o usunięciu filmu z sieci „została ona podjęta po dyskusji z liderami organizacji żydowskich w Polsce”. Film zniknął kilka minut po godzinie 21.

Film był bardzo ostro krytykowany – również przez polskie organizacje żydowskie, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Również portal Fronda.pl przyłączył się do akcji mającej na celu zablokowanie filmu w serwisie Youtube. Pod TYM adresem informowaliśmy za portalem niezalezna.pl, w jaki sposób można zgłosić film ze skandalicznymi tezami.

Okazuje się, że działania do których nawoływaliśmy mają ogromne znaczenie. Również i polskie organizacje żydowskie wystosowały do władz serwisu żądanie usunięcia filmu argumentując, że wprowadza on światową opinię publiczną w błąd.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom portalu Fronda.pl za włączenie się w akcję i udostępnianie dalej artykułu, w którym instruowaliśmy co zrobić, aby włączyć się w walkę o dobre imię Polski.



Teraz prosimy o udostępnienie również tej wiadomości – niech wszyscy dowiedzą się, że presja ma sens!

dam/wp.pl,Fronda.pl