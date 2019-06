Premier zaprasza Dulkiewicz na kawę. Jest odpowiedź prezydent Gdańska

Szef rządu odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w poniedziałek, na uroczystościach z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Premier wchodził do sali BHP w otoczeniu ochroniarzy i wówczas podeszła do niego prezydent Gdańska, chcąc zaprosić na uroczystości z okazji 30. rocznicy wyborów kontraktowych z 4 czerwca 1989 r. Dulkiewicz nie udało się przedrzeć przez kordon ochroniarzy, a media zaczęły pisać, że Morawiecki "zignorował" prezydent Gdańska.