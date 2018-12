Premier zagrał opozycji na nerwach! MOCNE wystąpienie w Sejmie

"Chciałem zwrócić się do naszych rodaków i im podziękować za zaangażowanie, że jesteście włączeni w sprawy społeczne, za to, że frekwencja w wyborach jest większa, że zainteresowanie Polską jest widoczne"- podkreślił Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił uwagę, że podczas gdy dla obecnej opozycji najważniejsze jest pytanie "kto powinien rządzić", on ma nieco inne priorytety.

"Dla mnie najważniejsze jest, jak powinniśmy rządzić, czy w interesie wszystkich Polaków, czy Polska jest pewną jednością, czy też patrzymy na to jak na pewne grupy interesu. Wdrażamy dobrą zmianę, zapraszamy do współpracy opozycję"- podkreślił. Następnie szef rządu poprosił Sejm o ocenę zarówno ostatniego roku, czyli rządów Morawieckiego, jak i ostatnich trzech lat, czyli- sumarycznie- okresu rządów Zjednoczonej Prawicy. Wyraził nadzieję, że za rok, w wyborach parlamentarnych, Polacy zagłosują za drugą kadencją PiS.

"Chcemy naprawiać RP dalej, widać ile przez te trzy lata udało nam się zrobić, nie trzeba tych różnych pism, skarg, pisać za granicę, potrafimy razem tutaj dyskutować, pokażmy to, udowodnijmy to"- apelował polityk.

"Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować nasze zmiany. Wskaźnik, który pokazuje poziom nierówności. On zmalał o 2 punkty. Poziom nierówności zmalał o 2,3 proc. To są konkretne dane. Osiągnęliśmy w tym roku najwyższy poziom rozwoju i najlepszy rynek pracy. Jesteśmy stawiani za wzór. (…) Powiedzieliśmy, że będziemy obniżać podatki dla małych i średnich firm - i to się zadziało"-wyliczał. Kolejne spełnione obietnice, jakie wymienił, to m.in. Centrum Analiz Strategicznych, rozporządzenie o czystości paliw, o jakości pieców, obniżka podatków, chociażby VAT na żywność i artykuły dziecięce.