Premier: Za 10 lat widzę Polskę w G20 i czołówce UE

Ayach 7.3.19 22:06

Marionetka Gierka w jarmułce. Najśmieszniejsza postać dekady. Szkoda tylko, że to jednocześnie premier Polski. Widać zasługujemy na to i basta. Kształcę dzieci wyłącznie ku perspektywie wyjazdu z kraju. Jednak muszą tutaj spędzić trochę lat, żeby świadomie doświadczyły tej ciemnoty, wasalstwa, pozoranctwa i obłudy. To ma je zaimpregnować przeciw nostalgii, która na pewno pojawi się po latach i będzie szeptać o powrocie. Nie będzie do czego. Nawet krajobrazy rozdepczą, wytną, przekopią, zniwelują, zaleją.

Dziś mijałem parę starszych osób i uchwyciłem kawałek rozmowy. Kobieta właśnie dostała 26 zł podwyżki emerytury i będzie teraz otrzymywać łatwą kwotę do zapamiętania: 1122 zł.

Brutto. Nie mówiła tego z płaczem, normalnie, jakby w trybie towarzyskiej plotki. To jest bezsilność zakodowana, wieloletnia, znaturalizowana. Muszę własne dzieci przed nią uchronić.