Premier wyznaje, ile mógł zarabiać jako prezes banku

W rozmowie z Piotrem Zarembą na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" premier Mateusz Morawiecki wyznał, że on również mógłby jako bankier zarobić znacznie więcej niż jako polityk. Przypomnijmy, że zanim obecny Prezes Rady Ministrów wszedł do rządu PiS, był prezesem banku BZ WBK. Jak twierdzi, przed objęciem stanowiska premiera, sprzedał swoje akcje, "nie patrząc na cenę".

"Nie polepszyłem swojej sytuacji finansowej idąc do polityki. Zrezygnowałem, lekko licząc do emerytury, z może nawet jakichś 100 milionów złotych"- stwierdził polityk. Jak dodał, zrezygnował z tak dużych pieniędzy "z radością". Szef rządu przekonywał, że służby publicznej nie podejmuje się dla pieniędzy. Priorytetem powinna być bowiem naprawa państwa. Morawiecki wyznał, że zdaje sobie sprawę, że ktoś może na to odpowiedzieć, iż premierowi łatwo tak mówić, bo przed rozpoczęciem kariery politycznej dorobił się milionów.