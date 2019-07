Premier: Wygraliśmy z zacietrzewieniem ideologicznym Timmermansa!

Premier Mateusz Morawiecki gościł dziś w programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim szef polskiego rządu odnosił się m.in. do zakończonego wczoraj szczytu Unii Europejskiej, gdzie unijni przywódcy debatowali w sprawie wyboru kandydatów na najważniejsze stanowiska. Morawiecki mówił również o planach rządu PiS na kolejne wybory.

"Rozmowy w Brukseli wyglądały tak, że była to próba brutalnego ataku na mniejsze państwa. W czasach PO nie było takiej dyskusji, bo obrona interesów polskich nie miała miejsca albo była inna niż dzisiaj"-ocenił gość Polsat News. Szef polskiego rządu stwierdził, że Frans Timmermans "nie rozumie Europy Środkowej", a konkretnie przemian zachodzących w tych krajach, które de facto zwiększają zakres demokracji i wolności. My poprawiamy los ludzi - podkreślił Morawiecki.

"W sprzeciwie wobec kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej nie było nic osobistego. Było przekonanie, że dziś jest nowy czas, nowe otwarcie, które potrzebuje nowych idei i nowych ludzi, a twarz Timmermansa kojarzy się wyłącznie z atakiem na państwa Europy Centralnej"-powiedział premier.

Polityk, odnosząc się do ustaleń brukselskiego szczytu, stwierdził, że spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem. Mowa zresztą nie tylko o sukcesie Polski i V4, ale- całej Europy.

"Wybór kandydata, który antagonizował całą Europę, dzielił kraje na lepsze i gorsze, który starał się budować swoją karierę polityczną w oparciu o pouczanie i obrażanie innych krajów na pewno nie byłby dobry dla Europy"-ocenił szef polskiego rządu.

"Rozumiem frustrację opozycji, bo w jej czasach wyglądało to tak, że przyjeżdżały największe kraje na Radę Europejską i byłoby rozpoczęcie o 18:00 i zakończenie o 18:15. My pokazaliśmy wolę działania, dbałość o nasze interesy i byliśmy skuteczni"-stwierdził Mateusz Morawiecki.

Gość Polsat News ocenił, że sprzeciw Polski wobec kandydatury tego polityka na szefa Komisji Europejskiej byłby taki sam, gdyby Frans Timmermans, "hipotetycznie był np. Węgrem".

"Narodowość to kwestia wtórna. Chodzi o to, kto reprezentuje jakie idee, w jaki sposób patrzy na kwestie UE. Mamy przewodniczącego Rady Europejskiej Polaka, czy coś z tego dla Polski wynikło? Bardzo niewiele"-ocenił premier.

"Czasami jak słucham przewodniczącego Donalda Tuska, który atakuje Polskę, atakuje rząd, to można mu powiedzieć: "nie tędy droga". Zabezpieczyliśmy Polskę i środkowoeuropejskie interesy"-podkreślił Morawiecki. Premier ostro krytykował Fransa Timmermansa m.in. za to, że w obecności świadków mówił inne rzeczy, a co innego później robił. Szef polskiego rządu stwierdził również, że wiceprzewodniczący KE jest "zacietrzewiony ideologicznie".

"Było tak, że Timmermans nie dotrzymał słowa, ale jednocześnie tyle razy wyraził swój pogląd na temat Polski i Europy Środkowej, że znamy doskonale jego zacietrzewienie ideologiczne. Wiemy, że jego zrozumienie dla tego, co się dzieje w Polsce, chociażby dla konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, tego wszystkiego, co robimy, on nazywa to populizmem. Nie wolno obrażać narodów Europy Środkowej, które wychodzą de facto z komunizmu, a on bronił przez swoje działania sędziów postkomunistycznych"-powiedział Mateusz Morawiecki.

"Jest pewne hasło, które zostało wylansowane "obrona praworządności". Poprzez nasze reformy czuję, że bronimy praworządności"-wskazał.

"To było orzeczenie, które było bezprzedmiotowe, bo dotyczyło sprawy, którą już dawno rozwiązaliśmy. W większości takich spraw TSUE nie orzeka, bo Komisja Europejska wycofuje wniosek. I znów mamy do czynienia z zacietrzewieniem Timmermansa"-powiedział szef rządu, odnosząc się do orzeczenia TSUE.

Premier wspomniał również, że rozmawiał z byłymi komisarzami, "których nazwisk nie ujawni, ale to są kluczowe osoby w KE". Rozmówcy Morawieckiego stwierdzili wówczas, że wniosek KE przeciwko Polsce powinien zostać wycofany.

"Wierzę, że my walczymy o lepszą Polskę, o praworządność w Polsce, a dobry system wymiaru sprawiedliwości jest podstawą praworządności"-podkreślił gość Polsat News.

yenn/Polsat News, Fronda.pl