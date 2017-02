Premier Beata Szydło w szpitalu. Modlitwa o zdrowie

reklama

Rzecznik rządu, Rafał Bochenek poinformował, że premier Beata Szydlo przebywa w szpitalu w Oświęcimiu na rutynowych badaniach, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Pani premier przechodzi rutynowe badania w jednym z małopolskich szpitali. Na szczęście nic poważnego pani premier się nie stało"- powiedział rzecznik, dodając, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia małopolska policja. Szefowa rządu została zbadana m.in. tomografem komputerowym w celu wykluczenia obrażeń wewnętrznych.

"Jeżeli ktoś zna Oświęcim, wie gdzie jest m.in. dworzec PKP, to właśnie w tych okolicach, kiedy pojazdy kolumny rządowej poruszały się tą drogą, nagle kierujący seicento, nie upewniając się, zaczął wykonywać manewr skrętu w lewo, tym doprowadził do zderzenia z pojazdem, którym poruszała się pani premier"- powiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik Komendanta Głównego Policji mł. insp. Mariusz Ciarka. Beata Szydło jechała do domu w Brzeszczach.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, młodszy inspektor Sebastian Gleń, w wypadku ranny został także jeden z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, który doznał poważnych obrażeń nóg. Może to być złamanie. Do szpitala trafił też kierowca samochodu szefowej rządu. Zarówno on, jak i kierowca Seicento, byli trzeźwi.

Z kolei rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Ewa Bialik poiinformowała, że okoliczności wypadku bada również prokuratura. Prowadzone są już pierwsze czynności, a w późniejszym terminie nastąpi decyzja co do ew. wszczęcia śledztwa.

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada na miejscu okoliczności wypadku limuzyny z premier Beatą Szydło w Oświęcimiu, sprawdza uczestników wypadku oraz próbuje zrekonstruować co się działo"– poinformował również rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

