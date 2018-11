Premier w Hamburgu. Jasno i wprost o Nord Stream 2: Nikt nie wierzy, że to projekt biznesowy

Premier Mateusz Morawiecki w Hamburgu bierze udział w konferencji Future of Transatlantic Relations (FOTAR). Wraz z wicekanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem Morawiecki uczestniczył w dyskusji pod tytułem "Europejska perspektywa na przyszłość stosunków transatlantyckich".

Szef polskiego rządu jasno wyraził stanowisko naszego kraju w sprawie Nord Stream 2. W ocenie Morawieckiego, podejście niemieckich władz do tej kwestii jest "niewiarygodne".

"Wiem, jaka jest oficjalna linia niemieckiego rządu, mianowicie, że jest to projekt biznesowy, ale tak naprawdę, na wschód od Odry nikt w to nie wierzy"-podkreślił premier. Jak tłumaczył polityk, jest to projekt niebezpieczny, zwłaszcza dla Ukrainy.