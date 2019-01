Premier w CNN: Większość sędziów to bardzo przyzwoici ludzie, ale...

michu 25.1.19 21:59

Reforma sądów jest w Polsce chyba niepotrzebna, no bo co najmniej od 1944 r. sądy w Polsce są niezależne, a większość sędziów to bardzo przyzwoici ludzie zawsze byli. No może czasami mogliby po europejsku bardziej przyśpieszyć (w UE sądy są przecież tak samo niezależne jak i u nas) ;).