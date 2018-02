Premier udzielił wywiadu 'GW'... Czyżby? Zamieszanie na Twitterze!

"Po raz pierwszy w Wyborczej rozmowa z szefem rządu PiS"-zdjęcie z fragmentem "czołówki" czwartkowego wydania "Gazety Wyborczej" obiegło wczoraj media społecznościowe.

Jeden z dziennikarzy "GW", Bartosz T. Wieliński również pochwalił się na Twitterze, że w czwartkowym numerze ukaże się wywiad z premierem. Jak skomentowała to rzeczniczka rządu, Joanna Kopcińska?

"Wprowadzane są nowe standardy, bo premier Morawiecki nie udzielał wywiadu „Gazecie Wyborczej”'-stwierdziła w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w TVN24. Jak wyjaśniła rzecznik, "Wyborcza" skorzystała z wywiadu innej gazety, a dzień wcześniej promowała go w internecie jako swój.

"Nie było wywiadu dla "Gazety Wyborczej". Pytanie, czy to etyczne, ale na to powinna już odpowiedzieć Agora"- podkreśliła Kopcińska.

Na Twitterze poruszyła tę sprawę również rzeczniczka PiS, Beata Mazurek.

"Premier @MorawieckiM udzielił wywiadu Die Welt,a G.Wyborcza przedrukowuje "jak wlasny" z zaznaczeniem jakby to im go udzielil....

Manipulacja 110 procent. Proszę o #RT"- napisała polityk.

Wieliński zarzucił jej kłamstwo, zamieszczając screen nieco inny, niż wczoraj...

"W każdym miejscu (proszę zajrzeć do skrinów poniżej) zaznaczaliśmy, że to wywiad udostępniony przez Die Welt. W to, że Pani Poseł nie potrafi czytać jakoś nie wierzę"-napisał dziennikarz. W internetowym wydaniu "GW" pojawia się również informacja, że premier udzielił wywiadu właśnie "Die Welt".

Halo @beatamk, Dlaczego Pani Poseł kłamie w sprawie opublikowania w @gazeta_wyborcza wywiadu z @MorawieckiM ?

W każdym miejscu (proszę zajrzeć do skrinów poniżej) zaznaczaliśmy, że to wywiad udostępniony przez Die Welt.

W to, że Pani Poseł nie potrafi czytać jakoś nie wierzę pic.twitter.com/nez3EbzFfo — Bartosz T. Wieliński 🇵🇱💯 (@Bart_Wielinski) 15 lutego 2018

Premier @MorawieckiM udzielił wywiadu Die Welt,a G.Wyborcza przedrukowuje "jak wlasny" z zaznaczeniem jakby to im go udzielil....

Manipulacja 110 procent. Proszę o #RT

— Beata Mazurek (@beatamk) 15 lutego 2018