Premier: To Kościół obronił polską państwowość

W Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatu Europy. Podczas tego wydarzenia swoje wystąpienie wygłosił szef polskiego rządu, Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę na rolę Kościoła w budowaniu wspólnoty i narodu polskiego. Jak wskazał Morawiecki, Kościół obronił polską państwowość.

"Polska nigdy nie odwróciła się od swojej tożsamości. Widać to, gdy polskość, unicestwiana przez trzech zaborców przez kilka pokoleń, wraca razem z powrotem Polski jako państwa. Stało się to dokładnie 100 lat temu. Polska mogła odrodzić się, bo państwo i tradycja narodu mieszkały przez te trudne lata w kaplicach, kruchtach kościoła i w liturgii. Kościół to zatem miejsce, gdzie Polska istniała, kiedy próżno jej było szukać na mapach"-powiedział szef rządu. Polityk zwrócił uwagę, że Polska- dzięki Kościołowi właśnie- "daje dziś Europie wielki dar solidarności".

"Komunizm i ideologia marksistowska, którą w Polsce tak dobrze, głęboko znamy z autopsji, mimo że obiecywała świat równiejszy, pokazywała świat zbrodniczy, gdzie nie było solidaryzmu, tylko atomizacja społeczna z użyciem aparatu represji"- podkreślił premier Morawiecki. Jak wskazał, do Polski Europa "przyszła przez chrzest". A nasz kraj był i pozostanie w Europie.

"Polskość, europejskość i chrześcijaństwo złączone duchem solidarności pozostają naszym niezbywalnym dziedzictwem"- mówił Mateusz Morawiecki na otwarciu zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatu Europy.

yenn/TVP Info, Fronda.pl