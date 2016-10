Premier Szydło:Studzić złe emocje to rola polityków

reklama

Po zakończeniu spotkania Rady Ministrów premier Beata Szydło na konferencji prasowej odniosła się do poniedziałkowego „czarnego protestu”. Podkreśliła, że rolą rządu nie jest podsycanie emocji, które są złym doradcą, a ich studzenie:

„Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pracował i nie pracuje nad żadnym prawem zmieniającym aktualne przepisy dotyczące ustawodawstwa związanego z prawem aborcyjnym. Nie ma takich prac przez nas prowadzonych. Do parlamentu trafił projekt obywatelski. Był też złożony drugi projekt, który został odrzucony. Wniosku o jego odrzucenie nie złożyło Prawo i Sprawiedliwości, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe”

Ponadto, odniosła się również do słów ministra Witolda Waszczykowskiego:

„Emocje, które narosły wokół tego tematu są zbyt duże. Odpowiedzialnością wszystkich osób publicznych, a szczególnie polityków jest studzić te emocje. To bardzo poważna i trudna debata. Dla wielu osób dramatyczna. Powinniśmy uszanować różne opinie i wysłuchać rożnych głosów. Musi się to odbywać w spokojnej debacie, zbyt wielki emocje są złym doradcą. Nie aprobuję też takich wypowiedzi, które padły np. z ust pana ministra Waszczykowskiego. Uważam, że każdy przejaw zbyt dużego oburzenia emocji jest niepotrzebny. Dlatego wezwałam go dzisiaj na rozmowę i jasno powiedziałam, że nie będzie z mojej strony aprobowania takich wypowiedzi”

4.10.2016