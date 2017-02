Premier Szydło: Za Tuska doszło do największych kryzysów w UE. Niech przedstawi plan

reklama

"To jest przecież szef Rady Europejskiej, za którego kadencji doszło do największych kryzysów w Unii, takich jak kryzys imigracyjny i Brexit" - mówiła o Donaldzie Tusku premier Beata Szydło w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.

Jeszcze przed wypadkiem w Oświęcimiu premier Beata Szydło rozmawiała z portalem wPolityce.pl. Mówiła m.in. o ewentualnym poparciu rządu dla Donalda Tuska. Jak zaznaczyła – nie personalia, a plan na UE jest najważniejszy. Jak dodała, Tusk nigdy nie prosił o spotkanie, na którym mógłby przedstawić swoje plany co do UE.

„Niech i Donald Tusk się w tej sprawie wypowie, niech przedstawi plan zmian, jakąś wizję. To jest przecież szef Rady Europejskiej, za którego kadencji doszło do największych kryzysów w Unii, takich jak kryzys imigracyjny i Brexit” – powiedziała premier.

Dodała także, że nie ma pewności co do tego, czy Tusk na czele Rady Europejskiej to dobre rozwiązanie.

Premier mówiła też o tym, że europejscy przywódcy widzą, że błędnie założyli, że przekaz opozycji na temat stanu państwa polskiego był prawdziwy. Wiedzą oni też, że PiS ma silną legitymację dla swojej władzy, Polacy go popierają.

Premier opowiedziała także o rozmowach z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat traktowania Polaków przez media niemieckie:

„Powiedziałam pani kanclerz Angeli Merkel, że nie zgadzamy się, by Polacy i Polska byli w tak nieprawdziwy sposób opisywani w mediach niemieckich. Doceniam to, że politycy niemieccy nie wypowiadają się wobec Polski agresywnie. Ale mogę oczekiwać także, by zareagowali, gdy w mediach niemieckich pojawiają się skrajnie nieprawdziwe informacje na temat Polski. Jeśli będziemy takie rzeczy zostawiali bez komentarza, nie będzie mowy o prawdziwym partnerstwie”

Beata Szydło rozmawiała z portalem także o KODzie. Wyraziła opinię, że Polacy odrzucili taki atak na Polskę, zwłaszcza styl i język tegoż ataku.

12.02.2017, 18:45