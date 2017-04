Premier Szydło: Z rozwoju Polski mają korzystać wszyscy, a nie tylko wybrane grupy interesu!

reklama

screenshot/YouTube reklama

Premier Beata Szydło była gościem na antenie TVP, gdzie m.in. powiedziała, iż z „rozwoju gospodarczego mają korzystać wszyscy obywatele, a nie tylko wybrane grupy interesu. I tak się dzieje”.

Dla premier to duża satysfakcja, ale jak zauważa, potrzeba nadal konsekwentnej pracy. Goszcząc na antenie TVP w programie „Gość Wiadomości” premier zwróciła uwagę, że obecne oceny polskiej gospodarki tworzone przez agencje ratingowe są merytoryczne, czego brakowało w tamtym roku. Według Beaty Szydło „Agencje ratingowe pod wpływem politycznych nacisków, również tego, że politycy PO swoją aktywnością doprowadzili do tego, że Polska była postrzegana jako kraj niepewny” nie oceniały naszej gospodarki wystarczająco rzetelnie.

Premier przypomniała, że rząd musiał wygospodarować z budżetu przygotowanego jeszcze przez PO ponad 17 miliardów złotych, aby „je skierować do kieszeni Polaków” za pomocą programu 500 plus. Szydło wspomniała też o danych GUS, a jednocześnie zwróciła uwagę, że przedsiębiorcy mogą liczyć na aktywność rządu, by ułatwić im funkcjonowanie.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Premier zwróciła uwagę, że część projektów jest zrealizowana, ale część jest jeszcze dopracowywana. Premier przypomniała, że dla małych przedsiębiorców rząd obniżył CIT z 19 do 15 proc, wspomniała o konstytucji dla biznesu autorstwa wicepremiera Morawieckiego, a także o ułatwieniach w rejestracji firm, czy projektach obniżenia składek dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność.

Razem z Angelą Merkel premier Beata Szydło będzie otwierała jutro targi w Hanowerze. Co to oznacza? To według premier oznacza, że Polska na tych targach będzie najważniejsza, ale „nie tylko dlatego, że jesteśmy partnerem”, lecz dlatego, że oferta polskich firm jest atrakcyjna. Według premier „mamy dobrą ofertę gospodarczą” i „chcemy pochwalić się polskimi inżynierami” w Niemczech. Dodała, że coraz większy nacisk kładzie się na rozwój nowoczesnych technologii.

Premier odpowiadała także na pytania dotyczące jutrzejszych wyborów we Francji. Nastroje i strach Europejczyków odbijają się według Beaty Szydło na wyborach, ale jak zaznaczyła każdy wybór Francuzów będzie przez Polskę uszanowany.

krp/TVP Info, Fronda.pl

22.04.2017, 19:40