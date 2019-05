Premier Szydło: Wygraliśmy i to spektakularnie!

– W tym roku będzeimy do końca, konsekwentnie realizować ten program, który został przedstawiony wiosną tego roku i również w ramach piątki Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast przedstawimy jesienią, do wyborów parlamentarnych, propozycje programowe, które będziemy chcieli zrealizować w kolejnej kadencji – stwierdziła Beata Szydło w Radiu Zet.

– Pan prezes [Jarosław Kaczyński] pogratulował mi tego wyniku. Oczywiście tak. Jestem wdzięczna za każdy głos, który otrzymałam. To dla mnie ogromne wyróżnienie, że ludzie docenili moją ciężką pracę przez te wszystkie lata, że zgadzają się z tym, co realizujemy w rządzie PiS, ale to też dla mnie zobowiązanie. Wybory są zawsze pewną loterią i to ten prawdziwy sondaż. Ktoś, kto się ekscytuje przed wyborami sondażami i próbuje na tej podstawie wyrokować o przyszłości wyników wyborczych, a lekceważy wyborców i nie docenia tego, że to jednak jest ten dzień, w którym oddaje się kartki i wrzuca do urn, jest najważniejszym, ten przegrywa – dodała była premier