Premier Szydło walczy o polską wolność i zaskarży decyzję KE

Premier Beata Szydło na dzisiejszej konferencji prasowej stwierdziła, że decyzja Komisji Europejskiej dotycząca polskiego podatku handlowego zostanie zaskarżona.

Przypomnijmy. Komisja Europejska w poniedziałek wszczęła postępowanie o naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli podatek może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Ta decyzja Komisji Europejskiej wywołała stanowcze reakcje wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy stwierdzali, że jest to próba ingerowania w wewnętrzą politykę naszego państwa. Teraz do sprawy odniosła się również szefowa polskiego rządu.

Jak powiedziała na konferencji prasowej premier Beata Szydło:

„My oczekujemy tego, by KE stawała po stronie państw, by nie podchodziła wybiórczo, by nie chroniła różnego rodzaju lobby. My przygotowaliśmy taki projekt ustawy, [takie] dokładnie rozwiązania są stosowane w innych krajach zachodnich. Polskie państwo zaskarży decyzję KE”.

20.09.2016, 18:30