Premier Szydło: Rozpoczęliśmy proces reformy Unii Europejskiej

Rozpoczęliśmy proces reformy Unii Europejskiej - powiedziała na zakończenie szczytu w Bratysławie premier Beata Szydło. Dodała, że dzisiejsze spotkanie to dopiero pierwszy krok w tym kierunku i zapowiedziała, że będą dalsze.



"Mogę powiedzieć, że wyjeżdżam z tego szczytu z satysfakcją, dlatego, że udało się uzgodnić to, na czym zależało Polsce - przede wszystkim zależało nam na tym, żeby proces reform rozpoczął się, żebyśmy nie zakończyli tego dzisiejszego spotkania tylko tym, że spotkamy się, porozmawiamy, ale będzie agenda polityczna, która w następnych miesiącach będzie realizowana przez Unię Europejską" - powiedziała szefowa rządu.



Beata Szydło powiedziała również, że Grupa Wyszehradzka przedstawiła projekt nowego porozumienia w sprawie migracji. "Chcemy, by to nowe porozumienie w sprawie migracji, koncentrujące się na pomocy humanitarnej, na rozwiązaniu problemów migracji tam, gdzie one powstają, na ochronie granic zewnętrznych - żeby takie porozumienie było w tej chwili w Unii Europejskiej realizowane".



W szczycie wzięło udział 27 państw. Podsumowanie dyskusji ma nastąpić w marcu przyszłego roku, w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich.

17.09.2016, 8:45