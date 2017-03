Premier Szydło: Pomożemy potrzebującym w Syrii

- Rząd włącza się w inicjatywę Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie - poinformowała w środę Beata Szydło. Jak podkreśliła, pomoc dla ofiar wojny powinna trafiać tam, gdzie żyją potrzebujący.

Szefowa rządu przekazała, że w środę podpisała specjalne zarządzenie. - Podjęłam decyzję o przekazaniu 1,5 mln zł - z rezerwy - na pomoc humanitarną, na odbudowę i wsparcie szpitali, w których będą mogły być leczone ofiary wojny w Syrii - powiedziała Beata Szydło.

- Przystępujemy do bardzo ważnej, niezwykle potrzebnej inicjatywy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie - powiedziała Szydło. - Polski rząd włącza się w tę inicjatywę i to działanie stowarzyszenia na pomoc dla ofiar konfliktu syryjskiego - dodała.

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji organizacji, wyraził premier Szydlo wdzięczność za pomoc. Jak podkreślał, nie ma potrzeby sprowadzania Syryjczyków do Polski. Nawet jeżeli nie można byłoby wyleczyć ich w szpitalach w Syrii, to można zrobić to w bardzo dobrych szpitalań libańskich.

Premier Szydło podkreśliła, że "pomoc najefektywniejsza jest na miejscu".

kk/polskie radio, fronda.pl