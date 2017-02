Premier Szydło o wycince drzew

reklama

Premier Beata Szydło zgadza się z opiniami, że poprawki w ustawie dotyczącej wycinki drzew są konieczne. Szefowa rządu zaznaczyła, że nowe przepisy miały poprawić sytuację osób, które za wycięcie drzewa na prywatnej posesji płaciły duże kary.

Zdaniem premier Beaty Szydło jednak nie można doprowadzić do tego, że nowe prawo jest nadużywane i dochodzi do sytuacji, w której wycinka drzew jest tak masowa jak stało się to Warszawie.

Premier Szydło powiedziała również, że wycinka w centrum stolicy nastąpiła na działce oddanej w wyniku budzącej kontrowersje reprywatyzacji.

21.02.2017, 18:25