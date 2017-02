Premier Szydło o celach reformy samorządowej

reklama

Zmian samorządowych "nie trzeba się bać. Jeśli dziś w Polsce trwa dyskusja o kadencyjności, to wypływa ona z tego, jak zmienia się samorząd. Samorząd to kuźnia kadr. Dziś Polska potrzebuje takiej kadry. I musimy otworzyć tę ścieżkę kariery, by najlepiej przygotowani nie zatrzymywali się [na jednym szczeblu], tylko szli wyżej" - powiedziała dziś premier Beata Szydło na konferencji na Podkarpaciu.

"Przed nami rok, który zapewne nie będzie łatwy. Bo będzie dużo do zrobienia. Ale też rok, który budzi fantastyczne możliwości przed samorządami. I wielkie nadzieje. Chciałabym, abyście zaangażowali się w realizację Plantu Odpowiedzialnego Rozwoju. To kluczowy program. To program dla polskich rodzin i dla Polaków. By w Polsce ludzie mogli się rozwijać" - wskazywała w Jasionce premier.

Jak dodała, sama była przez dwie kadencje burmistrzem.

"Są też nowe wyzwania, które przed nami stoją. Bo Polska się rozwija, zmianie się Europa i zmienia się świat. Przed nami dyskusja czy UE potrzebuje reform, czy potrzebuje zmian. Polski rząd mówi bardzo wyraźnie, że UE potrzebuje reform. Bo nie spełnia tych oczekiwań, które mają europejczycy. Tych reform nie trzeba się bać" - podkreśliła.

4.02.2017, 14:38