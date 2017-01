Premier Szydło: Musimy rozwiązać problem kolejek do lekarza

reklama

fot. P. Tracz, KPRM reklama

"W tej chwili wchodzimy w decydujący etap reformy zdrowia – wprowadzenie sieci szpitali i likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia" - mówi premier Beata Szydło. Minister zdrowia musi w pierwszej kolejności rozwiązać problem kolejek do lekarza, dodała premier.

Szydło mówiła, że reforma służby zdrowia to jedna z najtrudniejszych reform czekających na rząd. Polacy wiążą z nią ogromne nadzieje, oczekując, że Prawu i Sprawiedliwości uda się rozwiązać problemy opieki zdrowotnej.

Premier rozpoczęła w środę przegląd resortów. Beata Szydło rozmawiała już z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Dziś spotka się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską.



- Dziś zajmiemy się sprawami społecznymi. I Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, i Ministerstwo Zdrowia mają dużo programów i projektów, które chcemy jeszcze w tym roku zrealizować - wskazała w audycji "Sygnały dnia" w radiowej Jedynce szefowa rządu.

Podkreśliła, że "jeśli chodzi o MRPiPS, to najważniejsze sprawy zostały już podjęte w zeszłym roku, chodzi o program Rodzina 500+ i obniżenie wieku emerytalnego". - Musimy w tej chwili przede wszystkim skoncentrować się na tym, by wyrównywać szanse poszczególnych regionów - to będzie na pewno zadanie minister, by zaktywizować te województwa, w których w tej chwili jest najwyższe bezrobocie - wyjaśniła.

- Jest również kwestia form zatrudnienia - mimo że podnieśliśmy minimalną płacę, minimalne emerytury, jest zagwarantowana minimalna płaca za umowę zlecenie, to jeszcze ciągle jest zbyt dużo tzw. umów śmieciowych - oznajmiła.



Jak oświadczyła Beata Szydło w radiowej Jedynce, "przed ministrem zdrowia stoi w tej chwili najtrudniejsza reforma, jedna z najtrudniejszych reform, które podejmuje nasz rząd". - Reforma służby zdrowia jest przez wszystkich bardzo oczekiwana, wiążą się z nią ogromne nadzieje (...). To jest wyzwanie, które przed ministrem zostało postawione - powiedziała.

- W tej chwili wchodzimy w decydujący etap reformy służby zdrowia, dotyczący sieci szpitali i likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia - zaznaczyła szefowa rządu. Premier oceniła, że pierwsze projekty ustaw mogą się pojawić już na przyszłotygodniowym posiedzeniu rządu. Dodała, że ona sama dziś będzie uczestniczyła w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Jednym z punktów obrad jest dyskusja na temat zmian w służbie zdrowia.

ol/Polskie Radio

19.01.2017, 11:05